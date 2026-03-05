防災対策を始めたいが、なにから始めればいいのかわからない…という方も多いのでは？ 「被災時、復旧・復興へ向かうまでの時間を、不安と不便のなかで過ごすのか、制約があるなりに少しでも快適に過ごすのかは、日頃の備えに左右されます」と語るのは、看護師資格をもち、国内外30か所以上の被災地で活動してきた、国際災害レスキューナースの辻直美さん。防災グッズをそろえる前に知っておきたい、いざというときに備えた心構えについて教えてもらいました。

「防災グッズ、なにからそろえれば？」と迷う人が最初にするべきこと

防災をゼロから始める人にとって、まず悩むのが「防災リュックや在宅避難に、なにがどれだけ必要なのか」という点。

【写真】辻さんの防災リュックの中身

「東京都などは、在宅避難の場合、1週間生活できるだけの備えを推奨しています。東京都総務局の『東京備蓄ナビ』を見れば、家庭ごとに必要な量の目安がわかります。防災リュックも、最近はセット商品が販売されているので、それを活用するのも1つの方法です」（辻直美さん、以下同）

ただし、こうした目安や市販セットはあくまで“標準仕様”。

「東京備蓄ナビが示すのはあくまで目安。市販の防災リュックも一般的な内容です。そこから、自分たち家族にとって『いるもの／いらないもの』を考え、たし引きすることが大切です」

どの家庭でも共通して、絶対に備えておくべきは水です。1人1日3リットル×家族人数分×10日分は最低限確保しておきたい量だそう。そして、トイレは家族全員分を1か月分。そのうえで、「どんな避難生活を送りたいか」によって中身を調整していきます。

「普段あまりお米を食べない人が長期保存用のアルファ化米を大量に用意する必要はなく、パスタが好きなら、お気に入りのソースとともに用意をする。ショートヘアの人がドライシャンプーを何本も備える必要もないけれど、肌がスッキリしていないとイヤという人はボディシートやおしりふきを多めに備えた方がいい。このように、自分が気になるところを手厚くするようにしていくのです」

そして重要なのが、用意したものは必ず事前に試しておくこと。

「使ってみないと、たとえば、モバイルバッテリーの端子が合わず使えないとか、ポータブル電源のINとOUTがわからないといったことも起こり得ます。日常で使っておけば、子どもたちに扱い方を教えることもできます」

普段から使って「心地いい」「便利」と感じられるものは、被災時の心の支え・安心にもなるのです。

「防災グッズ」にもなる日用品4つ

備えは不安への手当だけれど、1つ1つの不安に専門のアイテムを買いそろえていくと、費用も保管スペースもいくらあってもたりません。

「必要なのは、あるものでなんとかする知恵と工夫」だと辻さんは言います。

その意味で、多用途に使えて重宝するのが「PPGS」（ペットシーツ・ペットボトル・ゴミ袋・新聞紙）の4アイテムです。

●1：ペットシーツ

おむつ代わりや、赤ちゃんの沐浴時の吸水に。水を含ませれば、簡易の枕や氷のう代わりにも使えます。

・ペットシーツを使った枕のつくり方

（1）吸水面を表にして2つ折りにしたペットシーツをレジ袋に入れ、水を注ぐ。

（2）吸水したペットシーツが膨らんだら水が漏れないようレジ袋の口をしっかり縛り、枕のように形を整える。

●2：ペットボトル

懐中電灯と組み合わせれば、簡易ランタンとして使用可能。穴をあけたキャップをつければ節水シャワーに。側面をカットすれば食器代わりにもなります。

●3：ゴミ袋

雨具や防寒具として活用可能。2枚重ねて段ボールにセットすれば、簡易の貯水タンクにもなります。

●4：新聞紙

もんでやわらかくすると防寒材に。細かく破けばストレス軽減にも。PPGSを組み合わせれば、簡易トイレもつくれます。

家族構成別！防災グッズへの備え方

また、家庭の状況によって、備えるべきポイントは変わります。子どもがいる家庭、高齢者がいる家庭、留守がちな共働き家庭、それぞれの注意点も教えてもらいました。

●子どもや高齢者がいる場合

「子どもがいる家庭では、食べ慣れたお菓子と大好きなオモチャを。高齢者がいる場合は、やわらかい食べ物と、夏の暑さ・冬の寒さへの備えを本人に確認しながら用意しましょう」

高齢者は体温調節機能が低下しているため、夏は熱中症、冬は低体温症のリスクが高まります。子どもがいる家庭も同様に、水は多めに用意しておくと安心です。

そして、子どもや高齢者に対しては「もの」以上に大切な備えがあると辻さん。それは、細やかに「気にかける」ことだそうです。

「『大丈夫？』と声をかける人は多いのですが、そう聞かれると『大丈夫』と答えてしまうもの。もう一歩踏み込んで『本当に？』と声をかけ、そっと手に触れてみてください。すると、凍えるほど冷たい手をしているかもしれません。子どもや高齢者には、物資だけでなく、気持ちを寄せる“心のスキル”を備えてほしいんです」

●共働き家庭の場合

共働き世帯で意識したいのは、外出先や職場で被災する可能性です。

「理想は会社にも防災リュックを置くことですが、難しければ防災ボトルや水、お菓子、携帯トイレをデスクに入れておくだけでも違います」

子どもがいる場合は、だれが迎えに行くのかを事前に決めておくことが不可欠です。

「多くの場合、母親が迎えに行くことになりがちですが、行けないケースもちゃんと想定しておきましょう。父親が迎えに行くなら、普段から保育園や学校の先生と顔見知りになっておくこと。子どもの友達の顔と名前を知っておくことも大切です」

また、子どもだけで留守番中に被災する可能性もあります。

「備蓄品の使い方を、普段から子どもに伝えておきましょう。災害が起きたらどうするかを家族で話し合っておくこと。月1回でも自宅で“防災キャンプ”を行い、備蓄品の使い方を共有しておくといいでしょう。防災はものの備えだけではないのです」