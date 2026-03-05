国会議事堂（資料写真）

高市早苗首相（自民党総裁）が指示する２０２６年度予算案の２５年度内成立に向けて国会審議短縮の動きが加速している。坂本哲志衆院予算委員長（自民）は職権や採決を連日行使し公聴会などの開催日程を決定。野党が要求する分科会開催などの要求に応じていない。５日の同委省庁別審査で中道改革連合の早稲田夕季氏（比例南関東）は「国会軽視は国民軽視だ」と強く批判した。

与党が議席の４分の３を占める衆院では１３日の採決に向けた地ならしが進む。野党は第１党の中道（４８議席）すら内閣不信任案の単独提出に必要な５１議席に達しておらず、対抗策に事欠く状態だ。

一方、自民は野党に対しこの週末を使っての集中審議などを提案。エネルギー対策を担う赤沢亮正経済産業相が訪米日程と重なり審議出席が望めないことなどから野党のさらなる反発を招いた。衆院自民はそうしたさなかに衆院定数削減を比例のみで行う法案の調整を進め、少数政党の不満を増幅させている。

与党と官邸の連携不足も連日露呈する状態だ。参院自民の関係者からは「与党が過半数に足りない参院で法案を可決するには野党の説得や取り込みが不可欠だ。それなのに衆院や官邸は逆なでばかり。荷崩れ状態で予算案を放り込まれても年度内成立は困難だ」との懸念が漏れている。