冷蔵庫から賞味期限ぎれの食材が出てきたり、同じものを買いたしてしまったり。冷蔵庫の食材が、思わぬ浪費の原因になっていることも少なくありません。ミニマルな暮らしを発信するOdekoさんも、かつては浪費家で、冷蔵庫に食材をため込んでいたそうです。しかし、冷蔵庫収納と食材管理を見直したことで、自然と食費を抑えられるようになったといいます。詳しくお話を伺いました。

一週間で使いきる「冷蔵庫のリセット習慣」

浪費家時代は冷蔵庫の管理も苦手で、庫内はいつもパンパン。思い出すたびにスーパーに買い出しに行って、食材の管理ができていませんでした。

【写真】たまごはパックのまま収納

ミニマルに暮らすようになってからは、庫内のものを増やさないように、週1回の「冷蔵庫のリセット習慣」を実践しています。

食品の買い出しは月曜日と木曜日の週2回と決めて、3日分の食材を買うことを目安に、必要な分だけ補充するように。

そして土日は、冷蔵庫の中の食材を使い切る「リセットデー」に。余りがちな野菜はスープにしたり、鍋にしたりと工夫しながら使いきっています。

日曜日の夜には庫内がほとんど空になるので、そのタイミングでサッとふき掃除。簡単なお手入れですが、毎週こまめにすることで汚れがたまりにくく、においも気にならなくなりました。

以前は、いつも食材であふれていた冷蔵庫。さらに、食材を取り出してから掃除するのが面倒で汚れもため込んでしまう、そんな悪循環に陥っていたのです。

この「リセット習慣」を繰り返すうちに、キレイがキープできるだけでなく、夫婦2人でムリなく消費できる食材の適量も分かってきました。

以前は月6万円以上かかっていた食費も、今では5万円以内に安定。自然と節約につなげることもできました。そのコツをお伝えします。

大容量サイズの調味料は買わない

冷蔵庫を乱す原因のひとつが、たまにしか使わない「イレギュラーな調味料」。置き場所が定まらずにごちゃつきの原因になったり、使いきれず気づけば賞味期限ぎれ…なんてことも。

すぐに使いきれるのであればいいのですが、夫婦2人暮らしでは、特殊な調味料やドレッシングはなかなか使いきれません。

いまは、使いきるのに時間がかかりそうなものは買わないようにして、定番の調味料で調理をしています。

とはいえ、麻婆豆腐など「専用調味料があるほうがおいしい」料理もあります。そんなときは、市販の合わせ調味料を活用。一回で使いきれるので、ムダが出ません。自分でつくる食事とは異なる味つけで、食卓のマンネリ感も払拭できています。

大容量のパッケージは買わずに、なるべくコンパクトなものに。風味が落ちる前に使いきれず、収納が圧迫されてほかの食材が埋もれてしまうからです。コンソメや鶏ガラスープなども、小分けパックを選んで、管理しやすくしています。

「なにを買うか」よりも「なにを買わないか」。このルールがあるだけで、庫内がすっきりと整い、食材の管理もしやすくなりました。

冷蔵庫の備えつけ収納を処分。食材ロスが減った

冷蔵庫内の備えつけの仕切りやケースも、使い勝手に合わせて見直しています。

冷蔵庫の扉をあけた位置についている「卵ケース」は処分。パックのまま収納できるようにすることで、出し入れがスムーズになりました。

また、冷蔵庫の下段にあった棚も外し、背の高いものを置けるように。棚がなくなったことで、奥まで手が伸ばしやすく、掃除もしやすくなりました。

備えつけのものなので、外すのは抵抗がありましたが、思いきって外してみると掃除もしやすく、使いやすい庫内に。

棚を減らして産まれた空間は「フリースペース」にして、イレギュラーな食材やいただきもの、すぐに消費したいものなどを置いています。

不要な収納が減り、庫内の食材を見通せるようになったことで、冷蔵庫内の“忘れもの”がなくなって食材ロスも減りました。

冷蔵庫は「暮らしの司令塔」。ここが整うと、買い物の判断が早くなり、料理の段取りも軽やかになります。

キレイを保つコツは、がんばることではなく、仕組み化すること。冷蔵庫が整うと、不思議と家計も気持ちも整ってくるのだと実感しています。