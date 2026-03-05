ミラノ・コルティナ五輪で団体戦＆個人戦女子の2冠

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートでアリサ・リウ（米国）が輝きを放った。団体戦と個人戦の女子で金メダルを獲得して2冠を達成。ファッション誌の若者向けメディアは、エキシビションの衣装について衝撃の事実を報じている。

リウは2月21日（日本時間同22日）の五輪エキシビションに大トリで登場。きらびやかな装飾がついた、ネイビーの衣装でファンを魅了した。

世界的ファッション誌の若者向けメディア「ティーン・ヴォーグ」は、公式サイトに「アリサ・リウは金メダル獲得後のことを気にしていない」としてリウの記事を掲載。エキシビションの衣装について説明している。

「この衣装はリウのもう一つの情熱、アニメを象徴している。多くのファンが推測しているように、リサ・マッキノンがデザインしたネイビーブルーのドレスは、日本アニメの主人公、マドカ・カナメにインスピレーションを得たものだった」とし、リウの「形が大好きで、どうしても取り入れたかったの」「あの作品が本当に大好き。2回見たわ。色と表現が大好きなの」というコメントを伝えている。

さらに、「魔法少女まどか☆マギカでは、マドカが願いを叶えられる。ただし普通の生活を捨て、魔法少女になることを決意した場合に限られる。たとえそうすることで大きな責任が伴い、人生はより困難になるとしても。リウは共感する。『彼女は乗り越えなくてはならなかったのよ』」と記した。

リウは日本のアニメ好きを公言。ゲーム情報などを扱う英ニュースサイト「Dexerto」公式Xは、個人戦が行われる前に、リウが「魔法少女まどか☆マギカの衣装を着てみたい」とコメントしたことを紹介していた。



