チェコ―韓国戦

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕。東京ドームではプールCのチェコ―韓国戦が行われた。始球式には韓国の人気グループ「Red Velvet」のメンバーであるWENDY（ウェンディ）が登場。ネット上では日本のファンも熱狂していた。

WENDYはインスタグラムのフォロワー747万人の人気者。この日は韓国代表のユニホームにすらりとしたタイトジーンズを着用し、マウンドの前から投球。ノーバウンド投球とはならなかったが、両軍ベンチのほうへ深々と礼。可愛らしいワンシーンに場内は拍手を送った。

X上の日本ファンも反応。「ネトフリ巻き戻してウェンディ見れた」「ウェンディむちゃくちゃ深々とお辞儀しててかわいい笑笑」「現地で見れた方羨ましい」「めっちゃ細い！」「ウェンディが日本にいるという事実だけで嬉しい」などと興奮気味だった。

WENDYは始球式にあたり「世界最高峰の大会で始球式を務める機会をいただき、誠に光栄です。ワールド・ベースボール・クラシックという舞台で韓国代表を後押しできることは、非常に意義深いことです。私の始球式が選手たちに元気と幸運をもたらすことを願っています。韓国代表のファンの皆様と共に、大会開幕戦での勝利を心から応援しています！」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）