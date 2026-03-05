甲状腺機能亢進症はなぜ発症する？

「甲状腺機能亢進症」は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで全身の代謝が高まり続ける病気で、多くは甲状腺の腫瘍が原因です。

甲状腺は体のエネルギー調整を担う器官のため、活発になりすぎると、体が常にアクセルを踏み込んだ状態になるのです。

加齢により腫瘍発生リスクが上がることや、遺伝的要因、稀に食事内容などが関連していると考えられています。7歳頃から増加し、10歳以上で特に多く見られるため、シニア期に入ったら定期検診に加え、日頃から体重や行動の変化を意識して見守ることが重要です。

初期段階では目立った異常が少ないこともあり、元気そうに見えることもあります。「まだ若い頃と変わらない」と感じていても、年齢に応じた健康チェックを受けましょう。

甲状腺機能亢進症の見逃せないサイン7つ

日常の小さな変化が早期発見の手がかりになります。サインが複数重なっている場合は、特に注意が必要です。

食欲があるのに体重が減る

よく食べているのに痩せていくのは代表的なサインです。代謝が上がり、安静時でもエネルギーの消費が増えるためと考えられています。筋肉量が落ちて背骨が目立つようになることもあるため、触れたときに以前より骨ばって感じる場合は、体重の変化と合わせて確認するとよいでしょう。

落ち着きがなくなる

夜間に活動的になったり、興奮しやすくなったりすることがあります。性格の変化と受け取られやすく見逃されがちなサインです。

鳴き声が増える

以前より大きな声で鳴く、夜鳴きが目立つなどの変化が見られることがあります。

多飲多尿になる

水をよく飲み、排尿回数が増えることがあります。他の病気でも起こるサインのため判別が大切です。

嘔吐や下痢が増える

消化器の動きが活発になり、吐き戻しや軟便（下痢）が見られる場合があります。

心拍が速くなる

安静時でも心臓の鼓動が速くなることがあります。心疾患のリスクにも関係する重要なサインです。

毛づやが悪くなる

グルーミングがうまくできなくなり、被毛が乱れることがあります。

これらのサインは単独で現れることもありますが、いくつか重なる場合は受診の目安になります。特に「食べているのに痩せる」変化は見逃したくないポイントです。

加えて、些細な違和感でも記録しておくことで、診察時の大切な情報となります。

愛猫にサインが見られたら？飼い主が取るべき対処法

愛猫に気になる変化があれば、まずは体重を週に1回程度測り、日付とともに記録しましょう。数週間～数か月で5％以上の減少が見られる場合は受診の目安になります。

シニア猫では年1～2回の健康診断が推奨され、血液検査で甲状腺ホルモン（T4）値を確認します。甲状腺機能亢進症だけではなく、他の病気の早期発見にもつながるため、定期的に受けることが大切です。

多飲多尿や嘔吐など、他の疾患でも共通して見られるサインもあるため、自己判断は避けましょう。元気があったとしても安心せず、変化が続く場合は獣医師に相談してください。

病院を受診する際は、普段の食事量や飲水量、排泄回数、体重の推移などをメモにまとめて持参すると診断の助けになります。動画や写真を記録しておくのも有効です。

早期に治療を開始することで、生活の質を保てる可能性が高まります。

まとめ

甲状腺機能亢進症は、10歳以上のシニア猫に比較的多い病気とされています。食欲や体重、行動の変化は年齢のせいと見過ごされがちですが、体の異変を示すサインかもしれません。

特に、甲状腺機能亢進症では食欲と元気が増す症状のため、初期には気付かれないことがあります。

日頃から体重や食事量、トイレの回数を観察する習慣をつけると、異変への気づきにつながります。甲状腺の病気に限らず、シニア期にはさまざまな疾患リスクが高まります。気負いすぎず、変化に気づける環境を整えることが、愛猫の穏やかな暮らしを支える第一歩です。

特別な知識がなくても、小さな違和感に気づくことが早期発見につながります。いつもと違うかもしれないと感じた直感を大切にしてみてください。

(獣医師監修：唐野智美)