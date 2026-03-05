《新作》今年も可愛いーーーッ♡【スタバ】売り切れ前にゲットしたい「桜グッズ」
【スターバックス】では、ピンクをまとった3種類の桜ビバレッジが登場！ 心ときめくグッズも豊富にお目見えしている様子。今回は、今すぐチェックしておきたい「桜グッズ」をご紹介します。
大人可愛いタンブラー
「SAKURA2026ステンレスTOGOボトルピンクベージュ & ゴールド 473ml」は、自分用はもちろん贈り物にもおすすめの桜グッズです。淡いピンクと上品なゴールドカラーの組み合わせ、繊細なタッチで描かれた桜にときめいてしまいそう。保温・保冷性も備わっています。価格は\5,550（税込）。
キラキラ感もたまらない！ テーブルがパッと華やぐコースター
春らしく、デスクに置けばモチベーションがアップしそうなこちら。キラキラ輝くラメが散りばめられた「SAKURA2026コースターシャイニーピンク」\2,000（税込）。シリコンカバー付きなので滑りにくく、テーブルが傷つきにくいのも嬉しいポイントです。
どちらもオンラインストアは在庫切れですが、店頭ではまだ購入できるかも。欲しいと思ったら早めにチェックして。
writer：Reco.N