《新作》今年も可愛いーーーッ♡【スタバ】売り切れ前にゲットしたい「桜グッズ」

【スターバックス】では、ピンクをまとった3種類の桜ビバレッジが登場！ 心ときめくグッズも豊富にお目見えしている様子。今回は、今すぐチェックしておきたい「桜グッズ」をご紹介します。

大人可愛いタンブラー

「SAKURA2026ステンレスTOGOボトルピンクベージュ & ゴールド 473ml」は、自分用はもちろん贈り物にもおすすめの桜グッズです。淡いピンクと上品なゴールドカラーの組み合わせ、繊細なタッチで描かれた桜にときめいてしまいそう。保温・保冷性も備わっています。価格は\5,550（税込）。

キラキラ感もたまらない！ テーブルがパッと華やぐコースター

春らしく、デスクに置けばモチベーションがアップしそうなこちら。キラキラ輝くラメが散りばめられた「SAKURA2026コースターシャイニーピンク」\2,000（税込）。シリコンカバー付きなので滑りにくく、テーブルが傷つきにくいのも嬉しいポイントです。

どちらもオンラインストアは在庫切れですが、店頭ではまだ購入できるかも。欲しいと思ったら早めにチェックして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@m12314s様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

writer：Reco.N