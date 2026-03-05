櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」一部初披露！ 『夜桜さんちの大作戦』第2期のPV解禁
テレビアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期が、4月12日午後5時よりMBS・TBS系全国28局ネットにて放送されることが決定した。あわせて第2弾キービジュアルおよびメインPVが公開された。エンディングテーマには、ピラフ星人の「Shalala」に決まった。
【動画】櫻坂46の新曲一部初披露！公開された『夜桜さんちの大作戦』第2期PV
メインPVでは、櫻坂46が担当するオープニングテーマ「What’s “KAZOKU”?」の一部も初披露。初回放送日の前週4月5日には特別番組「TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前！さくら満開MISSION」が放送される。
同作は、家族を事故で亡くし心を閉ざすようになった高校生・朝野太陽が、歴史あるスパイ一家・夜桜家で波乱の日常を送る、愛と笑いのスパイ家族コメディー。原作漫画が2019年8月より週刊少年ジャンプにて連載がスタートし、約5年半の連載を経て2025年1月に最終回を迎えた。コミックスは累計360万部を突破しており、テレビアニメ第1期が2024年4月〜10月にかけて放送された。
