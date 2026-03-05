ホタテやサザエなど「貝」が値上がり　不漁・コスト増の“ダブルパンチ”「店を存続するためには…」浜焼き店も苦渋の値上げ

新鮮な魚や貝をその場で焼いて思う存分味わえる“海鮮浜焼き食べ放題”。

しかし、千葉県の道の駅では、貝の仕入仕入れ価格上昇により、値上げに踏み切る苦渋の決断を下しました。

房総の駅とみうら 浜焼き屋店長：

心苦しいところがあるが、店を存続していくためにはどうしても必要な値上げ。

取材班が訪れたのは、浜焼き90分食べ放題が人気の「房総の駅とみうら」。

ずらりとならんだ新鮮な魚介類を好きなだけ選べるとあって、お昼時には多くの人が焼きたての味を楽しんでいました。

客からは「めっちゃ楽しいです。いろんなのあるんで」「焼きながら食べるというアクティビティーとしてもおもしろいし、味うまいし最高」「おなかいっぱいになるまで貝食べて帰る」などといった声が聞かれました。

この店の浜焼き食べ放題は、これまで3980円でしたが、2月21日から400円アップの4380円に値上げされました。

房総の駅とみうら 浜焼き屋店長：

ホンビノス貝は2年前と比べて倍に。サザエも去年に比べると200円/1kgで上がっている。

温暖化による海水温上昇などの影響で、貝の収穫量が減少したことに、配送コストの上昇などが重なり、仕入れ値が上がっているといいます。

房総の駅とみうら 浜焼き屋店長：

お客さんには大変申し訳ないが、先月から値上げした。店を存続させていくにはどうしても必要な値上げ。

一方こちらは、東京・八丁堀にある貝料理専門店。

大きな貝殻に盛られた「貝刺し盛り合わせ」や肉厚のホタテバターなどがコース料理で楽しめます。

市場で仕入れたばかりの貝の仕入れ値について、貝や ほくと・阿部和雄代表は「赤貝は1個400円くらい。ホタテ貝は600円弱。4〜5年ぐらい前で赤貝が200円台ぐらいで売ってましたね、ホタテも200円ぐらい。高いなと思う」と話しました。

赤貝やホタテだけでなく、多くの貝の価格が数年前の2倍ほどになっているといいます。

貝や ほくと・阿部和雄代表：

タイラガイも1個1800円くらい。5年前は1000円しなかった。

貝が高いこの状況を受け、店は2025年末から、コース料理を1000円ほど値上げせざるを得なくなりました。

貝や ほくと・阿部和雄代表：

瀬戸内海のものなどは、ことしは不漁で非常に高くなってきている。海面温度の上昇などによって養殖も厳しい状況。

この店では、産地を変えるなど仕入れを工夫することで、できるだけ価格を維持していきたいとしています。