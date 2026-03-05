各地で春の陽気　東京では“早咲き桜”に花見客　「3月に見たの初めて」秋田でクマ目撃される…北海道は春の大雪

イチゴハウス脇の道に倒れる巨大な看板。

栃木・那須町のイチゴ狩り施設で看板が倒れ、下敷きになった観光客3人がけがをして病院に搬送されました。

警察などによりますと、縦約3メートル、横約4メートルの鉄製の看板が倒れ、台湾から来ていた男女3人が下敷きとなり、病院に搬送されました。

命に別条はないということです。

那須町では4日から強風注意報が発表されていて、正午前に那須高原で最大瞬間風速27.4メートルの暴風が吹いていました。

看板は風で倒れたとみられています。

5日、列島を襲ったのは他にも。

3月の大雪です。

春の大雪となったのが北海道・広尾町。

5日朝までに積雪が72cmに達しました。

屋根から雪がせり出し、落雪の危険が。

雪にすっかり埋まってしまった車もありました。

雪かきをしていた人は「60cmとか50cmで終わればいいけど、とりあえずこれ以上、雪は降らないでほしい」と話しました。

この春の大雪で事故も起きています。

上富良野岳で雪崩が発生しました。

消防によりますと、午前11時ごろ、「15人から16人のパーティーのうち1人が雪崩に巻き込まれ埋まった」と警察から消防に通報が入りました。

警察と消防が現場に向かい、救助活動を行っています。

一方、満開を迎えれば圧巻の眺めとなる福島・三春町の三春滝桜。

樹齢は1000年を超え、国の天然記念物にも指定されています。

日本三大桜にも数えられる名所。

ところが、5日、県の樹木医らが状態を調査したところ、積もった雪の重みで滝桜の枝が2本折れたことが分かりました。

枝が折れるのは2005年以来で、1本は長さ6メートルを超えていました。

福島県樹木医会・鈴木俊行会長：

折れたところは枯れ木に花は咲かないが、ほかの部分は遜色なく咲くと思うので、みなさん楽しみにしていただければと思います。

ところ変わって5日朝、富山市の港で水揚げされていたのは、春の味覚「ホタルイカ」。

5日はその魅力を間近で体験するツアーの関係者などを招き、モニターツアーが行われました。

水揚げされたばかりのホタルイカをボイルし、ゆでたて新鮮な春の味が振る舞われました。

春といえば、5日は二十四節気の1つ、啓蟄（けいちつ）。

冬を越した虫たちが動き始めるころとされています。

静岡・三島市では、害虫から松を守るために巻かれていた「こも」が外されました。

加々見園・加々見勝八郎さん：

今年も松の色がわりといい。だから松は大丈夫ではないかと思う。

一方で、春の暖かさでクマも冬眠から目覚めたのでしょうか、秋田県の田沢湖の周辺で子グマが目撃されました。

車内から撮影したという女性は「山菜とか出る時期なので、6月とかですかね。びっくりしました。3月に見たのは初めて」と話します。

子グマが現れた周辺には多くの観光客がいたそうで、少し恐怖を感じたといいます。

一方、4日も花散らしの強風が吹き荒れた東京都心。

5日も最大瞬間風速18.1メートルの強風が吹き、江東区にある海釣り施設の堤防が一時封鎖されました。

都内は午後になり風も弱まり、気温も上昇。

最高気温17.1度まで上がりました。

川の両岸に広がる濃いピンク色の早咲き桜。

見頃を迎え多くの花見客が訪れていました。

訪れた人は「本当にきれいです」「なんとも言えず好きです」と話していました。

3月中旬にもソメイヨシノが開花しそうな東京都心。

5日、調査会社のインテージが花見に関する調査結果を発表。

花見にかける予算が6383円と、前年より1000円以上減ったことが分かりました。

また、昼夜ともに「近場でひとり」を選ぶ人の割合が前年より増加。

「ソロ花見」を楽しむ人が増加傾向にあります。

街の人は「いいと思う。それはそれで1人で楽しめる。お酒とか飲みながら、いいんじゃないかな」と話しました。

5日朝も強い風が吹き荒れた東京都心。

午前10時半過ぎの東京・台場では、木々が大きく揺れていました。

マフラーが飛ばされないよう手に持ったりと風対策。

京都から来た人は「風はこっちの方が強い感じ」「風のニュースしていたし、都会を体験した気持ちになった」と話します。

6日の東京都心は、この時期らしい最高気温14度予想。

帰宅の時間帯には、神奈川や千葉で雨が降る恐れがあるということです。