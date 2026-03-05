大型犬とのお散歩中に、飼い主さんが倒れたフリをしてみたら…？大型犬の行動が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破。「なんて健気」「お利口さん」「愛おしい」といった声が寄せられています。

【動画：散歩中、大型犬の飼い主が『倒れたフリ』をした結果→必死に起こそうとして…思わず涙する『健気な行動』】

飼い主さんが倒れたフリをしたら…

YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「メイ」ちゃんにドッキリを仕掛けた時の様子です。この日、メイちゃんは飼い主さんと一緒にお散歩を楽しんでいました。途中で飼い主さんは「うわ～」と苦しそうな声を出し、倒れたフリを開始。果たしてメイちゃんの反応は…？

メイちゃんは「なに？どうしたの？」とばかりに飼い主さんのお顔を覗き込んだ後、その場にお座りして静かに様子をうかがっていたとか。これまでにも飼い主さんは何回か倒れたフリをしたことがあるそうなので、「またドッキリかな？」と疑っているのかもしれません。

大型犬の健気な行動

しかしなかなか飼い主さんが起き上がらずにいたら、メイちゃんも本格的に心配になってきたようで、「大丈夫？」と確認するように飼い主さんの手にツンツンと触れたそう。それでも飼い主さんは反応せずに、倒れたフリを続けます。

するとメイちゃんは飼い主さんの腕の下に潜り込んだり、リードをお口にくわえてグイグイと引っ張ったりして、必死に起こそうとし始めたとか！その姿は思わず涙が出そうになるほど、健気で愛おしいです。

愛と優しさに感動

しばらくするとメイちゃんは「ダメだ、起こせない…」と諦めてしまったのですが、決して飼い主さんのそばを離れようとはせず、その後も心配そうに寄り添っていてくれたそう。そして飼い主さんが「復活～！」と起き上がると、しっぽを振って大喜びしていたとか。

メイちゃんの真っ直ぐな愛と優しさは、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。きっと飼い主さんも愛されていることを実感して、幸せな気持ちになったことでしょう。

この投稿には「優しい」「愛がある」「ホントに賢くて可愛い」「思わず涙が…」「感動しました」といったコメントが寄せられています。

メイちゃんの可愛い姿や飼い主さんとの愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」をチェックしてくださいね。田舎で一緒に暮らしているおばあちゃんとの心温まるやり取りも必見ですよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。