ギャル曽根、激推しの“カップ麺”を紹介「マジで食べてもらいたくて」「感動する」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【ローソン】2月のオススメ商品17品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがローソンで購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんイチオシの“カップ麺”を紹介します♪

【関連】ギャル曽根「今1番おすすめ」【セブンイレブン】アイスを紹介「食べてもらいたい」

ギャル曽根さんが「これ本当に美味しい」と紹介した商品がこちら！

◼︎亀かめそば監修琉球そば

日清食品 / タクシー運転手100名に聞いた 本当は教えたくないウマい店 in 沖縄 亀かめそば監修琉球そば 税込300円（公式サイトへ）

沖縄のタクシー運転手100名に聞いた!本当は教えたくないウマい店「亀かめそば」監修の琉球そば。日清食品の“有名店シリーズ”から発売されています。

香り高い鰹だしがベース。さらに豚のうまみをきかせた、まろやかで優しい味わいのスープ。具材はチャーシュー風チップ、かまぼこ、ネギ、紅しょうがが入っています。

◼︎麺も出汁も絶品

ギャル曽根さんは「麺がめちゃ美味しいの！」「沖縄そばってさ、言うてじゃんって思うじゃん？マジ美味しいから」「これマジで食べてもらいたくて」「マジ感動するから！」と力説。

その後、ギャル曽根さんに勧められて試食したスタッフさんは「出汁もめっちゃ美味しい！」「これカップ麺じゃないね」「革命やな」と大絶賛されていました。

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがローソンで購入した商品を食べて、その感想を話してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね♪