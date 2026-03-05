桜井玲香「目の開きが変わった」リフトアップを実感！舞台で使用する頭皮ケア

桜井玲香さんが自身のYouTubeチャンネルに『舞台でも映えるキラキラピンクメイク 普段使いのお気に入りコスメも紹介』の動画を投稿。舞台でのメイクの様子を公開する中で、愛用コスメも紹介してくれました！

■頭皮のケアに

動画内に登場したのはこちら！

リアムール / エキスパート ローション 税込9,350円（公式サイトより）

頭皮・全身に潤いを与えながらも引き締めてくれるというローション！

桜井さんは、こちらをメイク前の頭皮ケアとして紹介。そして「炭酸パックっていうんですか、これがもうめちゃくちゃ良くてですね」とお気に入りの様子でコメント。

その効果について「めちゃくちゃ上がる、目の開きが変わったり、すごかったです」と頭皮のケアで目の開きやリフトアップ効果を感じていると語っていました！

■動画もチェック

動画内では、愛用コスメや舞台メイクの過程などを見せてくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。