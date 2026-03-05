モンテディオ山形のホーム開幕戦が日曜日に迫りました。サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、現在４位のモンテディオは３位の秋田との対戦です。

【写真を見る】モンテディオ山形のホーム開幕戦迫る！ サポーターの声援受け勝利へ！ 試合直前のチームの様子などを取材（山形）

試合直前のチームの様子、サポーターの思いを取材しました。

佐藤友美アナウンサー「ここまでリーグ戦３勝１敗と好調でホームに帰ってきたモンテディオ。雪が残る中、きょうは「ここからだぞ」と互いを鼓舞しながら練習を行っています。そしてあちら、平日にもかかわらずおよそ１００人のサポーターが選手たちを見守っています」

きのうの天童市。キャプテン・土居選手やリーグトップタイの３アシストを記録する氣田選手、チームの得点王、ディサロ選手などが熱のこもった練習をしていました。

サポーター「今年は去年と違って色々取り組みが見えているので期待して試合を見ています」

サポーター「奥羽本戦（ダービー）なので負けられない戦いなので勝っていただきたい。応援しています」

サポーター「（Ｑ週末の試合に期待していることは）勝利です」

■新スタジアムにも期待！

そして、天童市ではモンテディオの新たなスタジアムの建設が進んでいます。

新スタジアムについては、先週建設費用の一部をプロ野球・日本ハムファイターズの本拠地、エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯの命名権を獲得している東京の不動産会社「エスコン」が出資することが発表されました。

このことについてサポーターからは期待する声が聞かれました。

サポーター「大きなスタジアムができることは、日本全国で注目されていると思うので、ぜひ活気があふれるようなスタジアムをつくってほしい」

サポーター「交通の便とかいろいろ言われていて、新しくなってまた注目されると思うので、そういうところを改善できるといい」

モンテディオ山形のホーム開幕戦は今月８日、ブラウブリッツ秋田との対戦です。