福祉施設などで作られた新鮮な野菜が市価より3割から4割ほど安く販売されました。農業と福祉が連携した「ノウフクマルシェ」が鹿児島市で始まり物価高が続く中、多くの人が買い求めていました。



（記者）

「アミュ広場に、長い行列ができています」



鹿児島市のアミュ広場で始まったのは「ノウフクマルシェ」です。県内の障害者就労施設などで作った野菜や加工品を販売し、農業と福祉が連携した取り組みをより多くの人に知ってもらうためのイベント。県内48の障害者就労施設などが出店しました。物価高が続く中、野菜は市価より、3割から4割ほど安く販売。多くの人が買い求めていました。





（客）「価格が安いので助かります」荷物がたくさん入るショッピングカートを持参してきた人も。（客）「玉ねぎにシイタケにお芋とかいろいろ買いました。安いですよね」自分で作った野菜を販売する施設の利用者は…。（施設の利用者）「いろんな人においしいと言って食べてもらえるように、頑張って作っています」人気を集めていたのが、升一杯に米を詰めて持ち帰れる米の盛り放題。1回500円です。（客）「重たい！」農業と福祉が連携するイベント、「ノウフクマルシェ」。開催は６日までで、鹿児島市のアミュ広場で午前10時から午後5時まで行われます。