声優・矢野妃菜喜、写真集ついに発売！幼少期から芸能活動を始め「20代のうちにやりたい！と思って」
声優・矢野妃菜喜のファースト写真集が、誕生日である本日3月5日に発売された。あわせて限定表紙・特典付きの電子版も本日より配信がスタートした。
【写真】彼女感やばい！ずぶ濡れ姿も 矢野妃菜喜の1st写真集カット
幼少期から芸能活動を始め、過去にはアイドルグループ「私立恵比寿中学」のメンバーとしても活動、アイドル・女優・アーティストなど幅広くキャリアを積み、現在は声優として『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』高咲侑役や『ウマ娘 プリティーダービー』キタサンブラック役など人気キャラクターを演じている矢野。
沖縄で撮影された写真集のタイトルは『あいまい』。子供の頃から大人と一緒に仕事をし、大人になった今は子供を演じることもある、そんな彼女だからこそ表現できる、大人と子供のあいまいな境界線がここに。タイトルの「あいまい」の文字も本人直筆となっている。
■矢野妃菜喜コメント
ずっと写真集を出すか、喜んでもらえるのかなとかいろいろ迷っていたのですが、20代のうちにやりたい！と思ってからこんなに素敵に実現させて頂けてとっても嬉しい気持ちです。今の等身大も大人っぽいものもたくさん写っているかと思います。皆さんに届いてどんな反応があるのか、今からドキドキです！
