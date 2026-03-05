【 ももクロ・佐々木彩夏 】結婚を百田夏菜子＆玉井詩織＆高城れにが祝福「彩り豊かになる人生！」「唐揚げあふれる日々となりますように」【 全文 】
結婚を発表した「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんに対し、メンバーの百田夏菜子さん・玉井詩織さん・高城れにさんが、祝福のコメントを寄せています。
佐々木さんへ、百田さんは「愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように」玉井さんは「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深い」高木さんは「彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！」と、それぞれの視点で祝福を贈っています。
▽▽▽▽ ももいろクローバーZ 佐々木彩夏さんへの祝福コメント全文 ▽▽▽▽
【百田夏菜子】
あーりん♡
ご結婚おめでとうございます！
これから歩むたくさんの時間が、
愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！
末永くお幸せにね♡
【玉井詩織】
あーりん！結婚本当におめでとう！
出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。
長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！
幸せな家庭を築いていってね！
そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます
これからもよろしくっ
末長くお幸せに♡
【高城れに】
あーちゃん結婚おめでとうー！
小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。
彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！
本当におめでとう！
△△△△ 全文 以上 △△△△
【担当：芸能情報ステーション】