結婚を発表した「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんに対し、メンバーの百田夏菜子さん・玉井詩織さん・高城れにさんが、祝福のコメントを寄せています。



【 ももクロ・佐々木彩夏 】結婚を百田夏菜子＆玉井詩織＆高城れにが祝福「彩り豊かになる人生！」「唐揚げあふれる日々となりますように」【 全文 】





佐々木さんへ、百田さんは「愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように」玉井さんは「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深い」高木さんは「彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！」と、それぞれの視点で祝福を贈っています。









▽▽▽▽ ももいろクローバーZ 佐々木彩夏さんへの祝福コメント全文 ▽▽▽▽





【百田夏菜子】

あーりん♡

ご結婚おめでとうございます！

これから歩むたくさんの時間が、

愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！

末永くお幸せにね♡









【玉井詩織】

あーりん！結婚本当におめでとう！

出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。

長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！

幸せな家庭を築いていってね！

そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます

これからもよろしくっ

末長くお幸せに♡









【高城れに】

あーちゃん結婚おめでとうー！

小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。

彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！

本当におめでとう！

△△△△ 全文 以上 △△△△

