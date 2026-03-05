TBS NEWS DIG Powered by JNN

結婚を発表した「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんに対し、メンバーの百田夏菜子さん・玉井詩織さん・高城れにさんが、祝福のコメントを寄せています。
 

佐々木さんへ、百田さんは「愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように」玉井さんは「出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深い」高木さんは「彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！」と、それぞれの視点で祝福を贈っています。

 



▽▽▽▽　ももいろクローバーZ　佐々木彩夏さんへの祝福コメント全文　▽▽▽▽
 


【百田夏菜子】
あーりん♡

ご結婚おめでとうございます！
これから歩むたくさんの時間が、
愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！
末永くお幸せにね♡

 

　

【玉井詩織】
あーりん！結婚本当におめでとう！
出会った時はランドセルを背負ってたあーりんが結婚ってとっても感慨深いし、時の流れを感じるなぁ。
長く一緒にやってるとメンバーの人生の節目に立ち会うことができてとても嬉しいです！
幸せな家庭を築いていってね！
そしてひとつパワーアップしたあーりんとメンバーみんなで見れるこの先の景色を楽しみにしてます
これからもよろしくっ
末長くお幸せに♡

 



【高城れに】
あーちゃん結婚おめでとうー！
小学生だったあーちゃんも結婚！びっくりしたけどそれ以上に嬉しさが止まりませんでした。
彩夏の名前通りこれから更に彩り豊かになる人生！たくさんの幸せに出会えますように。そんな姿を近くでみせてね！！
本当におめでとう！

【担当：芸能情報ステーション】