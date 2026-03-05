¡Úµð¿Í¡Û¿·¼ç¾¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ËÁá¤¯¤âÀä»¿¤ÎÍò¡ª¡©¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¶À¡×Àô¸ý¡¢ÌçÏÆ¤âÂ³¡¹¥³¥á¥ó¥È
¡¡µð¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ØÀ¾¤Îºâ³¦¿Í¤Î½¸¤¤¡ÖÂè£±£²²ó´ØÀ¾»¸»¸¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë²ñÁí²ñ¡×¤¬£µÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢¼ç¾¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿´ßÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëü¥Àä»¿ü¥¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤â°ìÈÖ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥É¾¤¹¤ë¤È¡¢ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤â¡Ö¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£·ë²Ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢À¼¤â»ÑÀª¤â¡¢Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¶À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¼«¿È¤Ï¡ÖºÇ½é¤¢¤Þ¤ê¼Â´¶¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤â£Ã¥Þ¡¼¥¯¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£±£²·î¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ÖºÇ½é¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åö»þ¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤È¶á¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç£Õ£Æ£Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤ç¤¦¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ÈÂÓ¤ò¸«¤ë¤ÈÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤°¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£