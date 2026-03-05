演歌歌手の木川尚紀（28）が5日、インスタグラムを更新。ライブ中止を発表した。

木川は「平素より木川尚紀を応援いただき、誠にありがとうございます。この度、木川尚紀の個人LINEアカウントが第三者による不正アクセス（乗っ取り被害）を受けていることが判明いたしました。現在、本件につきましては警察および関係機関へ相談のうえ、事実確認ならびに被害拡大防止に向けた対応を進めております」と不正アクセス被害を打ち明けた。

続けて「また、本公演の開催にあたりご尽力いただいておりましたライブハウス関係者様、スタッフの皆様、出演者の皆様をはじめ、多くの関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。このような状況を踏まえ、安全面および混乱防止の観点から、誠に残念ではございますが、下記のライブ公演を中止とさせていただくこととなりました」と「2026年3月14日 東京公演」「2026年5月31日 札幌公演」と2公演の中止を発表した。

続けて「今後の活動およびライブ開催につきましては、状況が整い次第、改めてご案内させていただきます。皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。木川尚紀 スタッフ一同」と謝罪を伝えた。

木川は3日の更新でも、LINE不正アクセス被害を報告。「この度、木川尚紀の個人LINEアカウントが第三者による不正アクセス（乗っ取り被害）を受けていることが判明いたしました」とし「当該アカウントより『今、暇ですか？』といったメッセージが送信されている事例が確認されておりますが、これらは木川尚紀本人が送信したものではございません」と注意喚起を行っていた。

木川は茨城県出身、97年11月17日生まれ。19年に「泥だらけの勲章」でデビューした。