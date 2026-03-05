【セブン限定】白桃シロップの濃密な味＆もっちり食感「しずくの宝石グミ芳潤白桃味」新パッケージで登場
【モデルプレス＝2026/03/05】ドライフルーツ製造時に発生するシロップを使用したアップサイクルグミ「しずくの宝石グミ」シリーズから、「しずくの宝石グミ芳潤白桃味」が3月10日（火）より全国のセブン-イレブン店舗限定でリニューアル発売される。
【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活
カンロと南信州菓子工房の共同開発による人気シリーズ「しずくの宝石グミ」は、果物を糖蜜漬けする工程で発生するシロップを使用したアップサイクルグミ。「しずくの宝石グミ芳潤白桃味」は、ドライフルーツの製造過程で発生する白桃をじっくり漬け込んだ濃密なシロップを使用している点が特徴。もっちりとろける食感とともに、口いっぱいに芳醇な桃の香りと濃密な味わいが広がる。
今回のリニューアルでは、南信州菓子工房の本社がある長野県阿智村の風景をパッケージデザインに採用。4月中旬から下旬にかけて赤、白、ピンクの3色の花桃が美しく咲き誇る「花桃の里」の美しさをイメージ源に、南信州の清らかな土地で作られるグミのおいしさを表現している。（modelpress編集部）
販売エリア：全国のセブン-イレブン店舗 ※一部取り扱いの無い店舗有り
【Not Sponsored 記事】
【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活
◆白桃風味×もっちり食感「しずくの宝石グミ芳潤白桃味」
カンロと南信州菓子工房の共同開発による人気シリーズ「しずくの宝石グミ」は、果物を糖蜜漬けする工程で発生するシロップを使用したアップサイクルグミ。「しずくの宝石グミ芳潤白桃味」は、ドライフルーツの製造過程で発生する白桃をじっくり漬け込んだ濃密なシロップを使用している点が特徴。もっちりとろける食感とともに、口いっぱいに芳醇な桃の香りと濃密な味わいが広がる。
◆長野県阿智村“花桃の里”をイメージ
今回のリニューアルでは、南信州菓子工房の本社がある長野県阿智村の風景をパッケージデザインに採用。4月中旬から下旬にかけて赤、白、ピンクの3色の花桃が美しく咲き誇る「花桃の里」の美しさをイメージ源に、南信州の清らかな土地で作られるグミのおいしさを表現している。（modelpress編集部）
■しずくの宝石グミ芳潤白桃味
販売エリア：全国のセブン-イレブン店舗 ※一部取り扱いの無い店舗有り
【Not Sponsored 記事】