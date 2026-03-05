きょうは二十四節気のひとつ「啓蟄」です。冬のあいだ土の中で眠っていた虫たちが、暖かさを感じて動き出すころとされています。

きょう日中は日差しも届き、春の気配を感じる一日でした。そこで、春を探しに出かけてきました。

春風に誘われて、ふっくらと膨らんだフキノトウです。



射水市の櫛田神社の境内では、落ち葉の間から小さな芽が顔を出していました。あちらこちらで、鮮やかな黄緑色のフキノトウがのぞき、長い冬を越えて訪れた春を、静かに感じさせてくれます。





きょうの県内は高気圧に覆われ、おおむね晴れました。雲がやや目立ったものの、ときおり青空ものぞきました。日中の最高気温は富山市で10.5度と、この時期らしい気温となりました。神社を訪れていた近くの住民は、芽吹いたばかりのフキノトウをそっと見つめたり、写真を撮ったりして、春の気配を楽しんでいました。

◆櫛田神社・権禰宜 宮川真緒子さん

「ようやく雪がとけて姿を現した感じです。大勢の方が楽しみにしてらっしゃいますので、優しく見守ってお楽しみいただければと思います」



境内では今、ウメが見頃を迎え、淡いピンク色が美しいカワヅザクラも咲き始めています。

見上げる枝先と、足元の小さな芽吹き。色とりどりの草花が咲き、春が少しずつ近づいてきています。



これから4月に向けて、こうした春らしい景色が増えてきそうですね。