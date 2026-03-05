黒部市が先月、「武隈市長のハラスメント」に関して市の管理職を対象にアンケートを行ったところ、回答者の半数以上が「ハラスメント行為を受けた」と答えていたことが分かりました。武隈市長はきょう取材に対し、「真摯に受け止め改善に努める」と述べ、来月の黒部市長選に2期目を目指して立候補する意向を改めて示しました。

黒部市の武隈市長は先ほど午後5時ごろ報道陣の取材に応じました。





おととしもペットボトル投げつけて市役所のパーティションを破損

◆黒部市 武隈市長「真摯に受け止めて改善すべきところは改善していくと考えている。申し訳なく思っている」アンケートは先月上旬、黒部市の総務課が実施したもので、主幹以上の管理職63人を対象に無記名で行われ、49人が回答しました。このうち武隈市長から「ハラスメント行為を受けた」と答えたのはおよそ55パーセントにあたる27人、「部下や上司がハラスメントを受ける場面に居合わせた」と答えたのはおよそ59パーセントにあたる29人で、いずれも半数を超えました。内容としては「恫喝される」や「にらまれる」などの回答があったということです。また、「仕事で困ったことがあるか」という問いには37人が回答し、「決裁が遅い」「必要な書類が返ってこない」などの声がありました。

武隈市長の言動をめぐっては、おととしの市議会で、市役所でペットボトルをパーティションに投げつけて破損させたことを認め、「深く反省している」と述べています。



その後、職員からハラスメントに関する申し出が複数寄せられたことから去年8月、担当部長と当時の上坂副市長が武隈市長に言動の改善を申し入れました。



しかし、去年12月には同様の申し出が増えたことから今回のアンケートが行われました。



総務課は先月アンケート結果の概要を武隈市長に伝え、「職員のワークライフバランスを尊重したマネジメント」「迅速かつ確実な決裁」「職員の意見を聞き信頼関係を築くこと」の3点を申し入れました。これに対し市長は「重く受け止め改善に努めたい」と答えたということです。

会見で反省述べるも 4月の市長選への立候補の意向は覆さず

◆黒部市 武隈市長

「大きな声は出したことがあったと思うが、人を罵倒するような言葉自体は使わないと思っている。どうしても市を良くしたいという思いが少し表に出過ぎるというか、強すぎるというところではないか、と。（2期目の）出馬は考えている」



武隈市長は任期満了に伴う来月5日告示・12日投票の黒部市長選に2期目を目指して立候補することを表明しています。

またこの選挙には去年12月に副市長を辞職した上坂展弘さんも立候補を表明しています。