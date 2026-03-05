ゆうちょ銀行と地方銀行の定期預金。50万円を1年・3年・5年預けた場合の利息は？
定期預金にお金を預ける際、多くの人が頭を悩ませるのが「預け入れ期間」です。一般的に期間が長いほど金利は高くなります。目先の高さにつられて資金を長く拘束すると、さらなる金利上昇時に「もっと高く預けられたのに」と後悔するかもしれません。その一方で、期間が短いと、満期ごとの預け替えが手間に感じることも。
今回は、独自の好条件を打ち出す「地方銀行」と、安定の「ゆうちょ銀行」を比較し、50万円を1年・3年・5年で預けた場合の利息を見てみましょう。
例えばトマト銀行の「ももたろう支店」では、1年ものだけでなく、3年・5年といった中期・長期でも高い金利を設定するキャンペーン（2026年3月末まで、募集上限あり）を実施しています。トマト銀行ももたろう支店に50万円を預けた場合の利息は以下の通りです。
【スペシャルきびだんご定期預金・1年もの】
・金利：1.0％（2026年2月19日時点）
・預入金額：1万円以上100万円以下（1円単位）
・条件：ももたろう支店総合口座を持っている方
・50万円を1年間預けた場合の税引き後の受取利息：約3985円
【きびだんご定期預金・3年もの・複利】
・金利：1.05％（2026年2月19日時点）
・預入金額：1万円以上999万円以下（1円単位）
・条件：ももたろう支店総合口座を持っている方
・50万円を3年間預けた場合の税引き後の受取利息：約1万2718円
【きびだんご定期預金・5年もの・複利】
・金利：1.10％（2026年2月19日時点）
・預入金額：1万円以上999万円以下（1円単位）
・条件：ももたろう支店総合口座を持っている方
・50万円を5年間預けた場合の税引き後の受取利息：約2万2464円
期間は2026年3月31日（火）まで。70億円の募集上限に達し次第終了となります。
参照：トマト銀行 ももたろう支店インターネット専用「定期預金」
【定期貯金・1年もの】
・金利：0.4％（2026年2月16日現在）
・預入金額：1000円以上（1000円単位）
・50万円を1年間預けた場合の税引き後の受取利息：約1594円
【定期貯金・3年もの・複利】
・金利：0.6％（2026年2月16日現在）
・預入金額：1000円以上（1000円単位）
・50万円を3年間預けた場合の税引き後の受取利息：約7226円
【定期貯金・5年もの・複利】
・金利：0.7％（2026年2月16日現在）
・預入金額：1000円以上（1000円単位）
・50万円を5年間預けた場合の税引き後の受取利息：約1万4167円
参照：金利一覧 ゆうちょ銀行
「大きな資金を長期間固定してしまうのは、急な出費や金利上昇が不安でためらわれる」という方も多いでしょう。しかし、手元資金の全てではなく、「50万円程度」と金額を決めてあえて長めに置いておくことは、着実に利息を積み上げるための有効な手段となります。
今はネット支店などを通じて、住んでいる場所に関係なく全国の銀行の恩恵を受けられる時代です。一部の資金については、より実利の大きい預け先に振り分けてみてはいかがでしょうか。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
