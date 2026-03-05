「こんな可愛い女の子が!?」青森のゴーゴーカレーで伝説誕生！ 「大食いYouTuberになる日は近いな…」
青森県八戸市にあるゴーゴーカレー八戸パークの公式X（旧Twitter）アカウントは3月4日、投稿を更新。「伝説誕生」を報告し、話題となっています。
【写真】「こんな可愛い女の子が!?」
この投稿には「すげえ笑笑」「男性かと思ったら女性」「こんな可愛い女の子が!?」「彼女が大食いYouTuberになる日は近いな…」「食べきっちゃった...みたいな表情してるｗ」「皿でっか!!」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「すげえ笑笑」「皿でっか!!」同アカウントは「本日、伝説誕生 ゴーゴーカレー八戸パークにてワールドチャンピオンクラス完食者が現れました!!」と報告し、3枚の写真を投稿。特大カレーを完食した猛者を紹介しています。大きな皿を持っているのは、なんと若い女性。同アカウントも「普通は途中でスプーンが止まります…しかし見事 完食!!」「本当にお見事です」と手放しで称賛しています。
1日限定5食、総重量は2.5kg今回、女性が完食したのは「メジャーカレー ワールドチャンピオンクラス」。1日限定5食で、総重量は2.5kgというとてつもない大きさのカレーです。同アカウントは3日、「メジャーカレー ワールドチャンピオンクラス」を告知していましたが、そこから1日で完食者が現れました。食べることに自信のあるお近くの人は、挑戦してみてはいかがでしょうか。
