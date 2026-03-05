青森県八戸市にあるゴーゴーカレー八戸パークの公式Xアカウントは3月4日、投稿を更新。「伝説誕生」を報告しました。（サムネイル画像出典：ゴーゴーカレー八戸パーク公式Xより）

青森県八戸市にあるゴーゴーカレー八戸パークの公式X（旧Twitter）アカウントは3月4日、投稿を更新。「伝説誕生」を報告し、話題となっています。

「すげえ笑笑」「皿でっか!!」

同アカウントは「本日、伝説誕生　ゴーゴーカレー八戸パークにてワールドチャンピオンクラス完食者が現れました!!」と報告し、3枚の写真を投稿。特大カレーを完食した猛者を紹介しています。大きな皿を持っているのは、なんと若い女性。同アカウントも「普通は途中でスプーンが止まります…しかし見事 完食!!」「本当にお見事です」と手放しで称賛しています。

この投稿には「すげえ笑笑」「男性かと思ったら女性」「こんな可愛い女の子が!?」「彼女が大食いYouTuberになる日は近いな…」「食べきっちゃった...みたいな表情してるｗ」「皿でっか!!」などの声が寄せられました。

1日限定5食、総重量は2.5kg

今回、女性が完食したのは「メジャーカレー　ワールドチャンピオンクラス」。1日限定5食で、総重量は2.5kgというとてつもない大きさのカレーです。同アカウントは3日、「メジャーカレー　ワールドチャンピオンクラス」を告知していましたが、そこから1日で完食者が現れました。食べることに自信のあるお近くの人は、挑戦してみてはいかがでしょうか。

(文:堀井 ユウ)