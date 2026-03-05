2025年末をもって解散したアイドルグループ「#2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動した奧ゆいさんの待望の1st写真集「ゆいゆい」（撮影：横山マサト、税込3630円、A4判オールカラー128ページ）が3月25日、KADOKAWAよりリリースされます。



【写真】王道のアイドルポーズをきめる奥ゆいさん

ベトナム・ダナンを舞台に、近代的な街並みと伝統が共存する風景の中で撮影が行われました。写真集のテーマは「旅するグラビア」。黒髪での清楚な姿と、金髪での大胆な瞬間が共存する一冊となっています。



街歩きで見せるナチュラルな笑顔や、開放的なプールサイドでの幻想的なシーン、駆け出したくなるような海でのカットなどを収録。さらに、大胆さと妖艶さを感じさせるランジェリーショットも収められています。洋服・部屋着・水着・ウェディングドレスなど、多彩な衣装で魅せる全12ポーズを収録した至福の写真集です。



奥さんは「この写真集の一番の見所は、金髪の私と黒髪の私を両方楽しめるところだと思いますっ！深夜から朝までの金髪での撮影は海でドラムを叩いたり、お酒を持っての撮影も！最後は撮影中に髪を染めて黒髪になって奥ゆい人生初海外！ ベトナムのダナンへ！ベトナムにずっと行ってみたかったから行く事が出来て本当に嬉しかった〜！奥ゆいらしいカットもドキドキするような大人なカットも全部まとめて楽しんでくれたら嬉しいです！」とコメントしています。



【奧ゆいさんプロフィール】

5月15日生まれ 奈良県出身 2020年結成のアイドルグループ #2i2 (ニーニ) の黄色担当として活動し、グループは2025年12月末解散。公式X【@okuyui515】公式Instagram【@yui_oku】