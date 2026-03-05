中国の研究チームが新たなニューラルネットワークを開発

中国科学院と北京大学の研究チームは人と同様の概念形成、理解と交流を実現する新たなニューラルネットワークのフレームワーク「CATS Net」を共同開発しました。関連する研究成果はこのほど国際学術誌「ネイチャー・コンピュテーショナル・サイエンス」に掲載されました。

この新たな人工知能（AI）システムには2つの重要な能力があります。一つは概念を自動的にまとめることです。画像などの視覚情報を処理する際、複雑な情報を簡潔な「概念ベクター」に圧縮し、システムを正確に指導して識別や判断などを行うことができます。もう一つはシステムを越えた「概念交流」です。AIは自主的に大量の新しい概念を生成し、専用の「概念ライブラリ」を形成することができますが、「CATS Net」は異なるAIの「概念ライブラリ」が出会った場合、外部の情報を改めて学習する必要がなく、概念を用いて知識を直接伝え、人が言語でコミュニケーションする過程をシミュレーションします。

研究チームは脳イメージング実験を通じて、「CATS Net」が形成した概念空間は人間の認知、言語論理と極めてよく一致しており、その作動方式も人の脳の概念処理を担当する領域の活動と極めてよく一致していることを確認しました。（提供/CGTN Japanese）