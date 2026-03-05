2026年に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、25周年を祝う様々な特別イベントが開かれていて、かつての人気アトラクションも10年ぶりに復活しました。



3日に行われた開業25周年を祝うセレモニーでは、子どもにも大人にも愛されるスヌーピーや、大人気アニメ映画のキャラクター・ミニオンなどが勢揃いしました。

USJは2001年、ハリウッド映画の世界を体験できるテーマパークとして、アメリカ以外で初めて日本に進出しました。



2014年には、ハリーポッターの世界を再現したエリアが登場し人気に。



2021年には、マリオの世界に飛び込める「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がオープンしました。ファミリー層を意識し、映画だけでなく様々なキャラクターや物語を取り入れて、25年で押しも押されもせぬ世界屈指のテーマパークになりました。

今回、25周年を記念して、2016年に惜しまれつつも終了した大人気アトラクションの世界が10年ぶりに復活しました。



現れたのは、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場する科学者のドク。そしてタイムマシンも復活しました。もちろん写真を撮ることもできます。

一方、ハリウッドの撮影所がモチーフのレストランは、アメリカンな豪快グルメで開業当時から人気を集めていましたが、25周年でメニューがリニューアルされました。



中でも注目は、ポークリブとバックリブの2種類を贅沢に楽しめるワイルドプレートです。

さらに、開業当時から大人気の食べ歩きグルメの定番、チュリトスとポップコーンを一度に楽しめるスイーツもあります。

新たなグッズも続々登場していて、名作映画のキャラクターが集結したTシャツは、開業当時から知る人は懐かしい気持ちになりそうです。

USJの25周年イベントは2027年3月まで開催され、今後も色々なイベントなどが予定されています。