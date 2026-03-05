『ハイキュー!!』×「くら寿司」は3．6から！ 各校のメンバーをイメージした“カード付きメニュー”など展開
「くら寿司」は、3月6日（金）から、アニメ『ハイキュー!!』とコラボしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】烏野高校の日向をイメージ！ 爽やかなドリンクなどコラボメニュー一覧
■グッズや景品も用意
今回開催されるのは、『ハイキュー!!』に登場する各校のメンバーをイメージした全4種コラボメニューの販売をはじめ、ここでしか手に入らないグッズが当たる「ビッくらポン！」などが登場するキャンペーン。
コラボメニューには、烏野高校の日向をイメージしたオレンジゼリーとオレンジソルベが乗った「烏野高校のオレンジコーラ」や、音駒高校の孤爪の好物である“アップルパイ”をイメージした「音駒高校のキャラメルアップルパフェ」のほか、「梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ」と「稲荷崎高校のトロたく手巻き」が並び、いずれも表面にキャラクターイラスト、裏面に各高校の横断幕をデザインしたオリジナルカード付きで提供される。
また「ビッくらポン！」では、「くら寿司」の商品を持ったデフォルメキャラクターがデザインされた「めじるしチャーム」や、アニメのワンシーンが楽しめる「マスキングテープ」、ユニフォーム姿のキャラクターが描かれた「缶バッジ」といった特別な景品がそろう。
さらに、2500円（税込）の会計ごとにオリジナルグッズがもらえる企画も実施。3月6日（金）からの第1弾は「クリアファイル」、3月19日（木）からの第2弾は「寿司皿」が展開される。
