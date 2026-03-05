キューピットは森保監督の息子！ 名古屋FWが世界的に注目されたタレントとの結婚発表！ ２ショット写真に反響「とってもお似合い」
名古屋グランパスの山岸祐也が３月５日、自身のインスタグラムを更新。カタールW杯を現地観戦中にFIFAの国際映像に映り、「美しすぎるサポーター」として世界的に注目された、タレントでドラマーのSHONOさんとの結婚を報告し、計４枚の２ショットを公開した。
現在32歳で2024年から名古屋でプレーしている山岸は、「いつも熱い応援ありがとうございます！ このたびタレント、ドラマーのSHONOさんと結婚することになりました！」と伝えた上で、「恋のキューピットけーごありがとう！」と、出会いのきっかけを作ったのが、日本代表を率いる森保一監督の息子でもある森保圭悟さんだと明かした。
そして「これからは一家の大黒柱として、サッカーも私生活もチャレンジ精神を忘れず、まだまだ成長できるよう頑張ります！ これからも温かく応援してくれると嬉しいです！ It was meant to be（運命だった）.」と綴った。
投稿では、２人で１つの大きな花束を持ち、笑顔を交わす微笑ましい写真などを掲載。フォロワーから「おめでとおおおお」「美男美女で絵になる２人」「全人類が喜んでる」「とってもお似合い」「ついにー！ おめでとうございます」といった祝福のコメントが多数寄せられている。
また、SHONOさんもインスタを更新。「私は根っからのジュビロ磐田サポーターですが、これからは同じくらい山岸祐也をサポートしていきたいとおもいます。名古屋グランパスも応援に行きます。同じカテゴリーでジュビロと試合する時は、、、、家庭内ダービーですね。負けません。笑 おじいちゃん、おばあちゃんになっても笑って生きてこ〜」などと綴っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】名古屋の山岸とSHONOさんの微笑ましい結婚報告ショット！
