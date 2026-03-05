キューピットは森保監督の息子！ 名古屋FWが世界的に注目されたタレントとの結婚発表！ ２ショット写真に反響「とってもお似合い」

キューピットは森保監督の息子！ 名古屋FWが世界的に注目されたタレントとの結婚発表！ ２ショット写真に反響「とってもお似合い」