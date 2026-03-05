１８年ぶりにリニューアルした宮島ロープウエーの新しいゴンドラが公開されました。

５日に宮島ロープウェイの山頂側にある榧谷駅で行われたのは、リニューアルしたゴンドラの安全祈願祭です。

榧谷駅と獅子岩駅を結ぶ２台のゴンドラは導入から１８年が経過していて、安全面と快適性を考えリニューアルされました。

宮島ロープウエー 田村智康社長「宮島の自然と、それから瀬戸内海の多島美をしっかり見ていただいて、神社にお参りしていただいて、そのあとロープウエーにも乗っていただいていろんな自然を楽しんでいただけると思っています」

ロープウエーから見える宮島の自然をモチーフに「空号」「海号」と名付けられたゴンドラは

宮粼玲太記者「宮島ロープウエーの新しいゴンドラが公開されました。デザインが一新され室内は従来より広く快適な作りになっています」

これまでより全長は６０ｃｍ長くなり、乗れる人は最大で５人増えて３５人となったゴンドラ。デザインも一新され、フェリーからみた弥山や厳島神社をイメージした朱色が使われています。

また、暑さ対策としてＵＶカットの窓ガラスや室内にもファンがつけられ、ゴンドラ内の音も静かになったとしています。

宮島ロープウエーは７日から運行が再開されます。