5日ですべての試験が終了した公立高校入試。受験生の皆さん本当にお疲れ様でした。5日行われた社会と数学の試験、どのような問題が出題されたのでしょうか。大手学習塾「昴」の講師に傾向を分析してもらいました。



学習塾「昴」事業統括部の園田善之副部長。5日行われた試験の出題の傾向について聞きました。まずは社会です。



(昴事業統括部・園田善之副部長)

「全体として社会は少し易しくなった気がする。教科書に出ている基本的な語句が多い印象」





しかし、記述の問題では注意が必要なものもあったといいます。(昴事業統括部・園田善之副部長)「条件がいくつもある形になっているのでしっかり最後まで読み込んだうえで条件に合うような書き方をしていかないと答えとしてはまるにならないだろうと思う」また、配点が高い記述の問題が増えていたため、語句についてのより深い理解が必要になっていたということです。続いて数学です。(昴事業統括部・園田善之副部長)「数学は全体としては例年通りか少し解きやすかったかなという印象。大問2までは生徒たちは軽快に解けたと思うが大問3で箱ひげ図が出てきて読む量が一気に増える」2026年はデータのばらつきを示す箱ひげ図が大きく展開され、データの分析力が試されたということです。(昴事業統括部・園田善之副部長)「こういう問題は段階を踏んでいる。ぱっと出る答えの先の答えを予測しながら手前の材料を探しているという感じ。かなり思考する力が必要」単純な計算力だけでなく、考える力も必要な試験へと変わってきているようです。5日ですべての試験が終了した公立高校入試。受験生たちは大一番を乗り越えました。(昴事業統括部・園田善之副部長)「受験生の皆さん本当にお疲れ様でした。これからクラスマッチも控えてると思うので精一杯楽しんでください。最後に卒業式も控えていると思うので同級生やお世話になった先生たちと精一杯涙を流してもらえたら」合格発表は3月12日です。