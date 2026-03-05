3月4日から2日間にわたって行われた公立高校入試。試験を終えた生徒からは安どの声が聞こえました。2日間とも受験したのは7700人で、大きなトラブルはなかったということです。



公立高校の入学試験2日目。社会と数学の試験そして面接が行われ、今年は7700人が2日間とも受験しました。



受験倍率が県内で最も高い1.6倍だった鹿児島玉龍高校では、試験を終えた受験生たちがほっとした表情を見せていました。





（受験生）「やっぱり受験勉強の時にできなかった読書やゲームををたくさんしたい」（受験生）「今までこんなに勉強したことがなかったのできつかった。友達とも励まし合いながらやってたので、ちょっと楽しかった」ほっとしているのは、受験生だけではありません。家族も駆け付け、頑張った子どもたちを温かく出迎えていました。（受験生の保護者）「（受験校は）本人の気持ちが一番かなと思ったので、緊張はしたが、終わってほっとしています」（受験生）「やりきりました」県教育委員会によりますと数学で1カ所、社会で3カ所、問題文に誤りがありましたが、試験開始前に受験生に説明するなど事前に対処できたため大きなトラブルはなかったということです。