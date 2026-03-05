CBCテレビ『大家族チャンネル』最終回 1男8女の11人大家族・上田家、豊橋の大塚家、豊田の庄子家も
CBCテレビ特番『さらば！大家族チャンネル 〜変化と進化の密着1637日』が、3月7日午後4時〜5時（CBCテレビローカルエリア）に放送される。
【写真】大家族…豊橋在住の大塚家、豊田在住の庄子家
東海地方の個性豊かな大家族の日常に密着・配信しているCBC公式YouTube『大家族チャンネル』のスペシャル番組第8弾にして最終回となる。
愛知県尾張旭市在住、1男8女の11人大家族・上田家の変化と進化をたどるためドライブへ。大家族パパでもあるMC・土田晃之も登場し、「まさか」なサプライズ発表や最終回なのに新メンバー登場など、驚きの連続となる。
さらに、大家族チャンネルに出演してくれた豊橋の大塚家、そして豊田の庄子家からも驚きの発表が届く。
■番組プロデューサー・大谷佐代（CBCテレビ）コメント
YouTubeの『大家族チャンネル』開設にあたって、サブタイトルに「子だくさんはつらいよ？いや、たのしいよ！」というフレーズを付けました。密着を終えてみて、まさに言葉通り！体力・金銭面で大変なこと、気持ちが沈んでしまう時は当然ありますが、子どもの数だけ喜びと感動、楽しさは倍倍に。家族が互いにおもいやり支え合う姿、ぜひご覧ください。
