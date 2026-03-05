10年前の熊本地震で被災した熊本城の宇土櫓で5日、地下にあたる穴蔵が報道公開されました。国の重要文化財に指定されている宇土櫓。文化財としての価値を残すため一度解体し、できるだけ同じ部材で建て直す工事が続いています。



櫓を解体し、建て直すのは老朽化などを理由とした1927年以来約100年ぶり。今回公開されたのは約100年前の工事で流し込んだコンクリートをはがし、調査のためさらに深く掘られた部分です。瓦が多く埋まった箇所があることがわかりました。瓦には400年以上前にあたる「慶長4年」の文字が。過去の石垣修理など歴史を紐解く手がかりになるといいます。





さらに、調査ではこんな発見も。石垣をよく見ると、三角の印が入っています。この印は熊本城内でも似た事例が少ないため何を示すのか分かっておらず、今後調査を続けるということです。



■熊本城調査研究センター・岩佐康弘所長

「今まで見えなかったものが見えるそれが歴史的に価値があるもの。そして復旧に役に立つ色んなところをしっかりと拾って生かしていこうという気持ちで進めている」



熊本市は3月8日に一般向けの現地説明会を予定しています。また、宇土櫓の復旧は2032年度の完了を目指しています。