歌舞伎俳優の中村時蔵が５日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「三月大歌舞伎」（２６日千秋楽）の昼の部「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」に出演した。

昼の部の「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」は、１月に新国立劇場・中劇場で上演された「鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の後日譚。１月に「鏡山―」で中老尾上を勤めた時蔵が二代目中老尾上を演じた。

かつてのお初であり、今は家を支える中老となった二代目尾上（時蔵）のことを、生前と同じ局姿の岩藤（坂東巳之助）が因縁そのままに草履で打ち据える「草履打ち」の場面で場内の視線を集めた。憎々しさをはらむ冷徹な表情を浮かべる岩藤と凛とした気品をたたえ耐え忍ぶ二代目尾上の姿の対比に黙阿弥らしい様式美が感じられた。

時蔵は事前の取材会で「１月の手応えは、全くないです。繊細な役で、こんなに綱渡りしているような役はあまり経験したことがない。一挙手一投足、間違えた動きをすると全く違う感じで伝わってしまうので、気をつけました。非常にやりがいのある役でした」と回想。今月、父の中村萬壽とダブルキャストで二代目尾上を演じることに「絶対に負けないぞ、という強い気持ちで臨みたい。尾上として格が必要になる」と話していた。