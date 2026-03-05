巨人を応援する関西の財界人の集い「第１２回関西燦燦（さんさん）会総会」が５日、大阪市内のホテルで開かれ、山口寿一オーナーや阿部慎之助監督らが出席した。

阿部監督は「先日東京でも燦燦会、盛大にお招きをいただきまして、皆様には本当に激励の言葉をいただいてうれしく思っております」と開口一番。「チームは『前進』というスローガンでスタートしまして、キャンプも順調に、ちょっとけが人は出てしまったんですけど、大きなけがではなかったので、それがすごく収穫だったのかなと思いますし、皆さまの素晴らしいご支援のおかげで、素晴らしいキャンプを送れましたことを、ここで改めてお礼申し上げます。ありがとうございました」と頭を下げた。

今季の開幕カードは藤川監督率いるリーグ王者の阪神。「何とかタイガースを倒さないと優勝はないと思っています。シーズン始まったら、長いようで短いシーズンではありますけども、引き続き皆さまのご支援をいただいて、選手一同チーム全員が同じ方向を向いて、秋にはいい報告ができるように精いっぱい精進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました」とＶ奪回への決意を示した。