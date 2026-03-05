巨人を応援する関西の財界人の集い「第１２回関西燦燦（さんさん）会総会」が５日、大阪市内のホテルで開かれ、山口寿一オーナーや阿部慎之助監督らが出席した。

チームは昨季リーグ３位でＶ逸。今年は２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指すシーズンとなる。山口オーナーはまず「ジャイアンツにとって敵地の関西でこれだけ多くの方々が毎年、応援してくださるということは大変心強くありがたいことであります。今年は阿部監督が『新しいジャイアンツをつくる』と年明けに宣言をして、始まりました。実際にたくさんの新しい選手も加入いたしました。キャンプは順調に進んで参りまして、新しい顔ぶれ、それから去年に躍進をしてきた選手たち、さらにはベテランの選手たちが力を合わせてリーグ優勝、それから日本一に向かっていくのが理想だと思っております」と覇権奪回への思いを口にした。

続けて「今年のキャンプで監督がキャンプのテーマとしてハードワーク、それからストロングエールというのを掲げました。要するに猛練習と大声援ですね。関西燦燦会の皆さまには、甲子園においてはストロングエールを送っていただき、阪神を凌駕するような応援をしていただければと思います」などとあいさつした。