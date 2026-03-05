緊迫するイラン情勢。アメリカとイスラエルの攻撃で、イランの死者は1000人を超えました。かつてイランの人々と交流があった喜界島の住民は、現在の状況に胸を痛めています。

鹿児島市で開かれているふるさと市場。6日まで喜界島特産の黒糖やゴマが販売されています。

喜界島観光物産協会の田邉大智さんです。かつて、イランの人々と交流がありました。

きっかけは偶然届いたメッセージボトル

（喜界島観光物産協会 田邉大智さん）「きっかけは喜界島にイランの人から送られてきた、偶然届いたメッセージボトル」

11年前、喜界島に流れ着いたメッセージボトル。イラン西部の都市アフヴァーズの文字とともに人々が手をつないだイラストが描かれています。

ボトルはイラン人が台湾沖のタンカーから流したものでボトルを拾った島民と交流が生まれました。

「片言の英語同士で」交流を深め

その後、ドキュメンタリー映画の撮影でイラン人のクルー5人が島にやってきました。

（喜界島観光物産協会 田邉大智さん）「喜界島を2、3周くらいした、片言の英語同士で。宗教が根強い国なのでそのことも気さくに話してくれて、どういう食べ物が大丈夫とか」

田邉さんも島の案内などをするなかで交流を深めました。

（喜界島観光物産協会 田邉大智さん）「島、日本の文化も大切にしてくれた。フレンドリーさとおおらかさで、すぐ溶け込んでいた」

遠く離れた喜界島から

親睦を深めた島の人たちは、現在のイラン情勢に胸を痛めているといいます。

（喜界島観光物産協会 田邉大智さん）「友達のようになっていたので、知り合い同士でもどうしてるのかと連絡も取れていない、心配にみんな思っている」

11年前、メッセージの送り主が平和への願いを込めて描いたという手をつないだ人々のイラスト。受け取った喜界島の人たちは今、複雑な思いで見つめています。

（喜界島観光物産協会 田邉大智さん）「メッセージボトルのきっかけも紛争や争いが身近だったということ、できるなら元気でいてくれて、また島で当時の話ができたら」

遠く離れた喜界島からイランの友人たちの無事を案じています。

・