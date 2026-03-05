慢性的な混雑が課題となっている鹿児島空港の駐車場について、来月から繁忙期の駐車料金の一部が値上げされることになりました。また早ければ、2030年度内に立体駐車場を整備する方針が決まりました。

鹿児島空港の駐車場では、週末や連休を中心に満車になる状態が続いています。

こうした中、国や県、空港の運営会社でつくる検討会が対策を協議し、きょう5日の最終会合で混雑を緩和するための計画をまとめました。

まず、来月1日から駐車料金の一部を値上げします。

ゴールデンウイークや夏休み、秋の行楽シーズン、年末年始、春休みの繁忙期は、24時間ごとの最大料金を普通車で現在の1000円から1200円に引き上げます。

現在は24時間以上利用した場合、12時間ごとに普通車で500円、二輪車で300円を加算していますが、来月からは6時間ごとに普通車で300円、二輪車で180円を加算します。

また早ければ、2030年度内におよそ50億円をかけ、立体駐車場を整備する方針も決まりました。

空港の敷地内に地上3階建て2棟、または地上4階建てと地上5階建てを1棟ずつの立体駐車場を建設することで、新たにおよそ900台分の駐車スペースを確保します。来年度中に整備、運営する事業者を公募します。

（国土交通省航空ネットワーク部・田口芳郎部長）「鹿児島での取り組みは、全国の他の混雑問題に悩む駐車場、自治体の模範としても示せる」

さらに短期的な対策として、空港職員が使っている353台分の駐車場を、今度のゴールデンウィーク前までに空港の外に移転するなどし、駐車スペースを現在の1584台から1937台まで拡大する見通しです。

