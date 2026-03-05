欧州株　上げ幅やや拡大
東京時間19:18現在
英ＦＴＳＥ100　 10607.96（+40.31　+0.38%）
独ＤＡＸ　　24275.50（+70.14　+0.29%）
仏ＣＡＣ40　 8196.59（+28.86　+0.36%）
スイスＳＭＩ　 13526.40（+15.66　+0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:18現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48714.00（-82.00　-0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6872.00（-4.00　-0.06%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25113.00（-15.25　-0.06%）