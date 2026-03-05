欧州株 上げ幅やや拡大
東京時間19:18現在
英ＦＴＳＥ100 10607.96（+40.31 +0.38%）
独ＤＡＸ 24275.50（+70.14 +0.29%）
仏ＣＡＣ40 8196.59（+28.86 +0.36%）
スイスＳＭＩ 13526.40（+15.66 +0.12%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:18現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48714.00（-82.00 -0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6872.00（-4.00 -0.06%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25113.00（-15.25 -0.06%）
