新日本プロレスは5日、後楽園ホールで「NEW JAPAN CUP2026」が行われた。

前日の同1回戦でドン・ファレに敗れた東京五輪柔道100キロ級金メダリストのウルフアロンは矢野通、マスター・ワト、海野翔太と組んでHOT軍の金丸義信、高橋裕二郎、DOUKI、チェーズ・オーエンズ組の8人タッグで3戦ぶりに白星。

試合はリングに上がってからの対戦となったが、結局、全員からの攻撃を受けるはめに。しかし、ウルフも反撃。高橋に脳天砕き、に裏投げ、エルボーと連続で決めると前日までの鬱憤（うっぷん）を晴らすように雄叫びを上げる。場外戦でも善戦。最後は8分38秒、ワトが金丸にベンダバールを決めてギブアップ勝ちした。ウルフは2月11日の成田、前日のドン・ファレと連敗していたが、3戦ぶりに勝ち名乗り。

勝利したウルフは試合後のバックステージでは「きのうの戦い見返したけど、最終的に1対7（成田を入れると1対8）。まあいいよ、全然、何人で来ようがそれがお前たちの戦い方と分かっているし、まだでもアレがあいつらの限界だと思っているし、俺はそれを超えていくだけ。柔道時だっていつだって敗北を味わって、屈辱を味わって成長してきたから。これからもそれは変わらないし、いままで通り成長させてもらいます」とHOT軍への怒りを静かに燃やす。

HOT軍に2連敗で借りを返すことには「借りとは思ってないけど、絶対このままでは終わらないですね。悔しさは俺の原動力なんで。これを糧にして力に変えて、僕のプロレス人生のレベルアップにつなげさせれもらいます」とリベンジを誓う。

残念ながらNJC1回戦負けには「できななかったことを見返しても結果は変わらないから。そこについてどうのこうのは今することではない。2連敗してどん底、自分自身の強さというところが少しわからなくなったところもある。下からはい上がることでやることたくさんあるし、これから先も自分のやること、やるべきことも見えてくるのでそれをただ見つけてやっていくだけ」とすっかり気持ちを切り替えている。最後は永田の決めぜりふの「ゼァー」と小声でつぶやき控室に消えた。