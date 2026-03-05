明治学院大は５日、４月から陸上部（長距離ブロック）の指揮を執ることになった中村匠吾氏（３３）の新監督就任記者会見を東京都港区の白金キャンパスで開いた。

中村新監督は「（箱根駅伝で）２０３０年の予選会突破、２０３１年の本戦出場を目指したい」と意気込みを語った。

中村氏は駒大時代に２０１５年の第９１回箱根駅伝１区で区間賞を獲得。富士通に進んでからは１９年の東京五輪代表選考会マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）を制し、出場権を勝ち取った。しかし、その後は故障に悩まされたこともあり、コロナ禍で１年延期された２１年東京五輪では６１位（当初の６２位から繰り上がり）に終わった。

明治学院大は、ヘボン式ローマ字表記で知られるヘボン博士が１８６３年に創設した塾が始まり。２０００年代に入ってから、徐々に駅伝などスポーツの強化にも力を入れている。箱根駅伝では関東学生連合のメンバーに選ばれる選手が出るようになってきたものの、まだチームとしての出場はない。

さらなる強化策を模索し、強豪校・駒大の関係者に相談する中で、中村氏に白羽の矢を立てた。昨年１２月に監督就任を打診。ただ、中村氏はセカンドキャリアを考え始めていたとはいえ、まだ現役選手だった。もちろん指導歴はない。「正直、迷いもあった。どこまで築き上げていくことができるのか、不安はあった」と振り返る。

背中を押してくれたのは、駒大時代の恩師・大八木弘明総監督だった。「中村のカラーを作りながら、一からチームを本戦に導いていけばいいんじゃないか」と助言してくれたという。

昨年からは指導者転身を視野に入れ、早大大学院でスポーツマネジメントを学んでいた。米国のニューメキシコ大を研修で訪れ、好成績を残している米国の実情を見て、修士論文にまとめた。その研究の成果や自身の経験を生かし、徐々に自分のカラーを打ち出していくつもりだ。「私自身も良い結果がずっと続いたわけではなく、故障期間が長かったり、いろんな苦労をしてきた。そういったところも含めて選手に伝えていきたい」と話す。

既に３月２日から指導を始めている。「一人一人がしっかりとした考えを持って、真面目に取り組んでいるというのが第一印象」と中村氏。一方、今年１月の箱根駅伝で関東学生連合のメンバーとして５区を走った高橋歩夢選手（３年）は「すごく冷静な方で、あまり口数が多い方ではないような感じだけど、言っていることが的確で、選手としても身に染みる言葉が多い」と言う。

明治学院大の予選会での過去最高順位は、２４年１０月に行われた第１０１回大会予選会での１９位。中村氏は「まず現実的な目標として初年度は過去最高順位である１９番を確実に上回ることを掲げたい」とする。

追い風もある。２８年の第１０４回大会以降、本戦出場チーム数が３チーム増えることが昨年１２月に発表された。３０年の予選会突破を目標に掲げているが、新指揮官は「選手たちの練習を見る限り、前倒しは十分可能なのではないかと思っている。増枠も発表されているので、しっかり一丸となって頑張っていきたい」と意欲を示した。