1枚20万円の貴重なカードも…黒ずくめの“トレカ”ドロボー “小柄じゃないと通れない”トイレにつながる小窓から侵入 茨城・坂東市
茨城・坂東市のカードショップでカメラが捉えたのは、手当たり次第に商品を盗んでいく“トレカドロボー”の瞬間です。
黒い服に黒い帽子、目元以外全て隠した全身黒ずくめの人物。
棚に陳列された商品を箱ごとバッグに詰め込んでいきます。
被害に遭ったオーナー：
許せないといった気持ちがある。
盗まれたのはポケモンカードをはじめとするトレカ1000点以上。
被害総額は約150万円相当だといいます。
被害に遭ったオーナー：
すでに販売されていないものが結構多くて、（1枚）20万円ほどで販売していたものが盗まれた。
店のオーナーによりますと、このトレカドロボーは“意外な場所”から店内へ侵入していたといいます。
店の正面から回り込んだ場所にある小窓。
この小窓はトイレとつながっていて、トレカドロボーは、この窓を割って店内に侵入し、犯行に及んだとみられています。
被害に遭ったオーナー：
小柄の人じゃない限りは通れない感じ。ちょっと予想外ではありましたね。
オープンから半年で直面した、予想外の事態。
被害に遭ったオーナー：
ものは失ったけどお客さんは失ったわけではない。まだこれから頑張れるのかな。
警察は、窃盗事件として捜査しています。