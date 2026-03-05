1枚20万円の貴重なカードも…黒ずくめの“トレカ”ドロボー　“小柄じゃないと通れない”トイレにつながる小窓から侵入　茨城・坂東市

茨城・坂東市のカードショップでカメラが捉えたのは、手当たり次第に商品を盗んでいく“トレカドロボー”の瞬間です。

黒い服に黒い帽子、目元以外全て隠した全身黒ずくめの人物。

棚に陳列された商品を箱ごとバッグに詰め込んでいきます。

被害に遭ったオーナー：

許せないといった気持ちがある。

盗まれたのはポケモンカードをはじめとするトレカ1000点以上。

被害総額は約150万円相当だといいます。

被害に遭ったオーナー：

すでに販売されていないものが結構多くて、（1枚）20万円ほどで販売していたものが盗まれた。

店のオーナーによりますと、このトレカドロボーは“意外な場所”から店内へ侵入していたといいます。

店の正面から回り込んだ場所にある小窓。

この小窓はトイレとつながっていて、トレカドロボーは、この窓を割って店内に侵入し、犯行に及んだとみられています。

被害に遭ったオーナー：

小柄の人じゃない限りは通れない感じ。ちょっと予想外ではありましたね。

オープンから半年で直面した、予想外の事態。

被害に遭ったオーナー：

ものは失ったけどお客さんは失ったわけではない。まだこれから頑張れるのかな。

警察は、窃盗事件として捜査しています。