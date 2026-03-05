クリスタル・パレスのグラスナー監督がスピード違反、6か月間運転禁止の処分が決定
クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督(51)が、スピード違反により6か月間の運転禁止処分を受けたことが明らかになった。英『ザ・サン』が伝えている。
指揮官は昨年7月15日午前7時半ごろ、ロンドン南部バーモンジーの制限速度20マイル/h(約32km/h)ゾーンでBMWを運転中、スピードカメラに捕捉された。違反3日前には、パレスがFAカップ優勝で得たUEFAヨーロッパリーグ(EL)出場権が変更される痛手を受けたばかり。劇的な展開の中、クラブはEL出場からUEFAカンファレンスリーグ(ECL)出場に降格することを知らされた。
グラスナー監督はウィレスデン治安裁判所に書面で出廷し、制限速度20マイル/h(約32km/h)区間で29マイル/h(約47km/h)で走行したことを認め、運転免許停止を避けるための弁明を行わなず。「自身の行為に全責任を負い、事の重大さを理解している」とコメントし、「再発防止のための措置を講じる」と誓った。
過去の運転違反も記録に残っており、裁判所は運転禁止処分を課す判断を下した。1月27日に書面で有罪を認め、2月16日には正式に処分が科されることを承諾。先週、裁判官は6か月間の運転禁止を科した。
5日にはプレミアリーグが控えるパレス。14位に位置しているパレスは、残留争いで重要な一戦となる16位トッテナム戦に臨む。
