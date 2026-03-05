果物ジュース「山形代表」などを手がける山形食品とモンテディオ山形が共同で熱中症対策ドリンクを開発しました。

【写真を見る】購入することがチームの応援に！ 飲料製造会社とモンテディオ山形が熱中症対策ドリンクを開発！ CMキャラクターは "あの" 女子プロレスラー！（山形）

今週末のホーム開幕戦に合わせ販売されるこのドリンク、購入がチームの応援にも

つながるということです。

こちらが、今回開発された熱中症対策ドリンク「青鬼水」！

年々夏の暑さが厳しさを増すなか、手軽に水分とミネラルを補給できるようにと作られたもので、人工甘味料を一切使っていないのが特徴です。

商品名の「青鬼水」は童話『泣いた赤おに』に登場する「青鬼」から名付けられ、青鬼のように「がんばる人をそっと支えたい」という思いが込められています。

■試飲を繰り返して完成！

開発には、モンテディオ山形の選手や３００人のサポーターが参加し、試飲を繰り返して完成しました。

気になるお味は…！

大内希美アナウンサー「すっきりとしていて後味が良い。ほのかな甘みと塩味を感じるが味がそれほど濃くないので疲れているときでもごくごく飲めそうです」

「そして、青鬼水を購入することでモンテディオ山形を応援することにも繋がるんです」

山形食品は、売り上げの一部をモンテディオに寄付していて、「青鬼水」も、１本につき１０円がチームの支援につながります。

■"あの"女子プロレスラーも登場！

さらに、きょうはＣＭキャラクターに選ばれた南陽市出身のこの方も登場！

「こんにちは～」

「青鬼水」に合わせて青のメイクで登場した女子プロレスラーの井上京子さん。

アスリートの視点から水分補給の大切さを訴えました。

井上京子さん「私の時は『水飲むな』の時代だったけどもうその時代は終わりました。水分補給していくことがこれから夏場にスポーツをする人にとっては欠かせないことだと思うのでぜひ飲んでください、夏はこれです」

山形食品株式会社 太田聡 代表取締役社長「健康をなんとしても我々は飲料としてサポートしていきたいと思っています」

「青鬼水」は、ホーム戦が開幕する８日から、県内のスーパーなどで販売されるということです。