Snow Manの岩本照が自身のInstagramで、ドレッシーなスーツ姿を披露した。

【画像】オールバックの岩本照が大人の色気に溢れるスーツコーデで登場、弾ける笑顔でピースサイン

■Snow Manの岩本照がクールで大人の魅力にあふれたスーツショットを披露

岩本は、白い「DG」のロゴが目を引く壁をバックに、写真や動画を計7点投稿した。

この日の岩本は暗色のストライプ柄のスーツに、白、淡いモカ色などをグラデーションさせたストライプシャツを合わせ、襟にはカメオブローチをリッチに2個づかい。

前髪をオールバックに、そして後ろの髪もすっきりとまとめ上げるなど、クラシカルな雰囲気がありつつも、ヘアスタイルによってクールな仕上がりに。そんな大人の魅力にあふれるショットを大放出した。

その一方で、ラストの動画では、サムズアップをしたのちに、両手でダブルピースをして笑顔を見せるなど、茶目っ気たっぷりのギャップでも楽しませた。

岩本はここ数日、イタリア・ミラノを訪れていることをInstagramで報告しており、「Dolce&Gabbana」2026年秋冬コレクションショーのアフターパーティにも参加した。

これには、「色気放出されててしんどいよ」「いつもより大人感強めで最高」「一番好きなビジュかも」「6枚目のギャップえぐい」など、岩本のドレッシーなスーツ姿に惚れ惚れとした様子のコメントが寄せられた他、岩本がテキストで「呼吸して～」と綴っていたのに対して、「かっこよすぎて呼吸できない」「上手く呼吸ができません！」という声も寄せられた。

■画像：オールバックにした岩本照のクールで大人の色気に溢れるスーツコーデ