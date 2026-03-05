加茂市は、4日の市議会出席中に体調不良を訴えて救急搬送された藤田明美市長が急性大動脈解離と診断されたと明らかにしました。



藤田市長は4日午後の市議会本会議に出席中、胸と背中の痛みを訴えて退席。その後、ドクターヘリで病院に搬送されました。搬送先は当初、県央基幹病院としていましたが、加茂市によりますと新潟大学医歯学総合病院に搬送。検査の結果、急性大動脈解離と診断されたということです。



藤田市長は長岡市内の病院に入院し、5日に手術を受けるということです。現在の詳しい容体はわかっていませんが、4日の搬送時には意識があり、受け答えができる状態でした。



当面、五十嵐裕幸副市長が市長の代理を務める予定です。