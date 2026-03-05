佐渡市内にある5つの酒蔵が、佐渡金山で発見された酵母を使って日本酒を作りました。5日、関係者が金山にある神社に酒の完成を報告しました。



佐渡酒造協会に加盟する5つの酒蔵は、佐渡金山にある『道遊の割戸』の落ち葉から見つかった酵母を使って日本酒を製造。『佐渡五醸』という共通のブランドで販売します。



5日、道遊の割戸にある高任神社で関係者による完成奉告が行われ5つの酒が供えられました。同じ酵母と佐渡産のコメを使った酒ですが、蔵元によって味わいに違いがあるということです。



■加藤酒造店 加藤一郎代表取締役

「佐渡の酵母菌でできたお酒、5社それぞれ特徴があるので飲み比べて楽しんでもらいたいですね。」



『佐渡五醸』は今週末、新潟市で開かれる「にいがた酒の陣」でお披露目されます。