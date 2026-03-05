サツキやツツジ・ブロンズ像も 高田城址公園で冬囲いの撤去作業始まる【新潟･上越市】
上越市高田で着々と春の準備が進んでいます。
5日朝の高田城址公園の園内にはまだまだ雪が残っていますが、冬囲いの撤去作業が始まりました。高田は近年 小雪傾向でしたが、今年は年明けからまとまった雪が降りました。
冬囲いはサツキやツツジ・ブロンズ像に施されていますが、今年も目立った雪の被害は無かったそうです。
■公園管理人 宮粼直樹さん
「観桜会の時期に近づく。無事冬を乗り越えられた安心感がある。」
そして、園内で唯一の早咲きの品種『ウスカンザクラ』。園内でサクラを管理している桜守によると、2月末にはすでに5輪以上の開花を確認していたということで、3月5日はパッと見ただけでも10輪以上が咲いていました。
■近くに住む人
「いつも春に(ウスカンザクラを)見ている。やはり花が咲くと『春が来た』という感じがする。たくさんの人が(サクラを)見に来てくれるとありがたい。」
今年の『高田城址公園観桜会』は、4月3日(金)から始まります。
5日朝の高田城址公園の園内にはまだまだ雪が残っていますが、冬囲いの撤去作業が始まりました。高田は近年 小雪傾向でしたが、今年は年明けからまとまった雪が降りました。
冬囲いはサツキやツツジ・ブロンズ像に施されていますが、今年も目立った雪の被害は無かったそうです。
■公園管理人 宮粼直樹さん
「観桜会の時期に近づく。無事冬を乗り越えられた安心感がある。」
そして、園内で唯一の早咲きの品種『ウスカンザクラ』。園内でサクラを管理している桜守によると、2月末にはすでに5輪以上の開花を確認していたということで、3月5日はパッと見ただけでも10輪以上が咲いていました。
■近くに住む人
「いつも春に(ウスカンザクラを)見ている。やはり花が咲くと『春が来た』という感じがする。たくさんの人が(サクラを)見に来てくれるとありがたい。」
今年の『高田城址公園観桜会』は、4月3日(金)から始まります。