上越市高田で着々と春の準備が進んでいます。



5日朝の高田城址公園の園内にはまだまだ雪が残っていますが、冬囲いの撤去作業が始まりました。高田は近年 小雪傾向でしたが、今年は年明けからまとまった雪が降りました。



冬囲いはサツキやツツジ・ブロンズ像に施されていますが、今年も目立った雪の被害は無かったそうです。



■公園管理人 宮粼直樹さん

「観桜会の時期に近づく。無事冬を乗り越えられた安心感がある。」



そして、園内で唯一の早咲きの品種『ウスカンザクラ』。園内でサクラを管理している桜守によると、2月末にはすでに5輪以上の開花を確認していたということで、3月5日はパッと見ただけでも10輪以上が咲いていました。



■近くに住む人

「いつも春に(ウスカンザクラを)見ている。やはり花が咲くと『春が来た』という感じがする。たくさんの人が(サクラを)見に来てくれるとありがたい。」



今年の『高田城址公園観桜会』は、4月3日(金)から始まります。