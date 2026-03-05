マギー審司、代名詞“でっかくなっちゃった耳”の大ブレイク時の年間売上を告白 ライセンス権利の売却めぐり妻から予想外の助言も
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#3が、5日に放送される。
【写真】「素敵なファミリーですね」結婚19年目の妻との“顔出し”夫婦ショット披露のマギー審司
5日の放送では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」を放送。この企画の第3回ゲストとして、マジシャンのマギー審司が登場する。
番組スタッフから持ちかけられたのは、自身の代名詞である「でっかくなっちゃった」の耳のライセンス権利を売却しないかという突拍子もない提案。困惑するマギー審司だったが、大ブレイク当時の、年間売上の驚きの金額も明かす。果たして、マギー審司は権利を売るのか。また美人妻も登場し、予想外の助言も飛び出す。
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
